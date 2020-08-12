النفط يرتفع بدعم تقديرات تراجع المخزون الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بتقديرات أظهرت تراجعا أكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، مما عزز تفاؤل المستثمرين بشأن استعادة الطلب على الوقود تعافيه تدريجيا بالاقتصاد الأكبر عالميا، إلى جانب هدوء المخاوف من تكدس المعروض من الخام في الأسواق العالمية.

على صعيد التداولات، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 1.2%، إلى 45.02 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نحو 1.2%، إلى 42.10 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء، أن مخزونات الخام تراجعت أربعة ملايين برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يزيد عما توقعه المحللون لانخفاض قدره 2.9 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم لتنفي أو تؤكد صحة ذلك.

في السياق ذاته، يترقب المستثمرون صدور تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" عن شهر يوليو.