ألمانيا تدين تصرفات قوات الأمن في بيلاروس بعد الانتخابات الرئاسية

أدانت الحكومة الألمانية بشدة تصرفات قوات الأمن في بيلاروس بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في الجمهورية السوفيتية السابقة.

وقال شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء: "ما يحدث هناك هو موجة قمع بمعنى الكلمة، شملت اعتقال آلاف الأشخاص بعد الانتخابات التي لم تكن نزيهة ولا حرة".

وأضاف زايبرت: "كل الذين تم اعتقالهم في بيلاروس لأنهم تظاهروا بشكل سلمي من أجل حقوقهم الديمقراطية، يجب إطلاق سراحهم ويجب أن يتم الاستماع إليهم"، مشيرًا إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجرون مشاورات بعد غد الجمعة بشأن اتخاذ خطوات مشتركة حيال هذه التطورات.

وانتقد زايبرت " اعتقال أعضاء من المعارضة السياسية، واعتقال مواطنين لم يفعلوا شيئا سوى التعبير علانية عن رغبتهم في تغيير سياسي"، وذكر زايبرت أن هناك صحفيين من الداخل والخارج تم اعتقالهم أيضا.

وتجدر الإشارة إلى أن سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي جاءت في المركز الثاني في الانتخابات البيلاروسية، فرت إلى ليتوانيا المجاورة أمس الثلاثاء.

وقال زايبرت إن اضطرار مرشحة المعارضة إلى السفر إلى ليتوانيا، يوضح مناخ " الترهيب والخوف والعنف أيضا"، ورجح تعرضها للإكراه في وقت سابق من أجل الظهور في مقطع فيديو لدعوة الناس إلى التخلي عن الاحتجاج.