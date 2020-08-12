ارتفاع طفيف في شعبية الحزب الاشتراكي الألماني بعد اختيار مرشحه للمستشارية

كشفت نتائج استطلاعات الرأي في ألمانيا ارتفاعا طفيفا في شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد اختياره أولاف شولتس، نائب المستشارة انجيلا ميركل ووزير المالية، مرشحا للمستشارية في انتخابات 2021.



وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد (إينسا) لصالح صحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء، حصول الحزب الاشتراكي على تأييد 18% من الألمان بزيادة بمقدار نقطتين مئويتين.



في المقابل، حصل تحالف ميركل المسيحي على 36% بتراجع بمقدار نصف نقطة مئوية، وحصل الخضر على 15% بتراجع بمقدار نقطة مئوية، واليسار على 9% بتراجع بمقدار نصف نقطة مئوية والحزب الديمقراطي الحر على 7% بتراجع أيضا بنصف نقطة مئوية، فيما لم يطرأ تغيير على شعبية حزب البديل الذي حصل على 11%.



وأوضحت النتائج أن شولتس يمكن أن يحصل على تأييد 6ر20% من الناخبين لشغل منصب المستشار، مقابل 7ر13% لفريدريش ميرتس، أحد المرشحين لرئاسة حزب ميركل المسيحي الديمقراطي.