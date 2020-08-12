ائتلاف عراقي يدعو لتقديم شكوى دولية ضد تركيا

دعا ائتلاف (النصر) العراقي بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الحكومة إلى تقديم شكوى ضد تركيا لدى مجلس الأمن الدولي، على خلفية ما وصفها بـ"الجريمة السيادية" التي ارتكبتها أنقرة في منطقة سيدكان التابعة لمحافظة أربيل أمس الثلاثاء، محذرا من "اللعب المزدوج والتخادم السياسي".

وذكر الائتلاف -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الأربعاء- أن "ائتلاف النصر يدين بأشد العبارات الجريمة السيادية التي ارتكبتها تركيا بحق العراق، وأدت إلى استشهاد مجموعة من ضباط حرس الحدود من قواتنا المسلحة، ويرى بالانتهاك التركي سابقة خطيرة وخروجا فجا عن الأعراف والقوانين الدولية، وتماديا بحق العراق لا يمكن قبوله بحال"، داعياً الحكومة إلى ممارسة مسؤولياتها بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن ودراسة جميع السبل للرد على هذا الاعتداء الصارخ.

وأضاف البيان أنه "في الوقت الذي يطالب فيه ائتلاف النصر الحكومة التركية بالالتزام بسياسة حسن الجوار، والتأسيس لعلاقات راسخة متكافئة مع العراق، فإنه يرفض ويدين هذا الاعتداء ويحمل تركيا جميع ما سيترتب على سياساتها الخاطئة تجاه العراق".

ودعا الائتلاف، في بيانه، القوى السياسية والفعاليات الشعبية إلى التضامن وتوحيد الجهود للدفاع عن كرامة وسيادة الدولة، محذرا في الوقت ذاته من اللعب المزدوج والتخادم السياسي الذي يمرر الأجندات الإقليمية على حساب المصالح والسيادة العراقية.