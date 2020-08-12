تراجع طلب الشركات على الدعم الحكومي لأجور العمال في الدنمارك

سجل طلب الشركات في الدنمارك على الاستفادة من برامج الدعم الحكومي لأجور العمال في إطار إجراءات مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، تراجعا كبيرا قبل نحو أسبوعين من موعد انتهاء العمل بهذه البرامج.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، عن وزارة الصناعة والأعمال والشؤون المالية الدنماركية القول إنها تلقت خلال الأسبوع الحالي طلبات لتغطية أجور 13738 ألف عامل فقط.

وكان العدد سجل أعلى مستوى له في أبريل الماضي، بواقع بلغ 244333 عاملا.

ومن المقرر انتهاء العمل ببرنامج دعم أجور العمال لتجنب تسريحهم من وظائفهم يوم 29 أغسطس الحالي، لكن وزير الأعمال الدنماركي سيمون كولروب تعهد بإطلاق مبادرة جديدة لدعم القطاعات التي مازالت متضررة من الجائحة.