لبنانيون يطالبون بإسقاط الرئيس ومسؤولين آخرين بسبب انفجار بيروت

ردد متظاهرون غاضبون بصوت عال، أمس الثلاثاء، أسماء 171 شخصا على الأقل قتلوا في انفجار مرفأ بيروت الأسبوع الماضي ودعوا إلى تنحي الرئيس اللبناني ومسؤولين آخرين يلومونهم على وقوع الكارثة.

وبالقرب من موقع الانفجار، حمل البعض صورا للضحايا فيما عرضت شاشات كبيرة مقاطع مصورة من السحابة الدخانية الضخمة التي ارتفعت في سماء المدينة يوم الثلاثاء الماضي بعد انفجار مواد شديدة الانفجار كانت مخزنة لسنوات مما أسفر عن إصابة نحو 6000 شخص وتشريد مئات الآلاف.

وفوق صورة للرئيس ميشال عون بموقع الاحتجاج كتبت عبارة "كان يعلم"، وصاحبتها جملة "حكومة بتروح حكومة بتيجي.. مكملين حتى إسقاط رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب".

وذكرت رويترز، أن الرئيس ورئيس الوزراء كانا قد تلقيا تحذيرا في يوليو بشأن نترات الأمونيوم المخزنة، وفقا لوثائق ومصادر أمنية رفيعة.

وكتب عون، الذي تعهد بتحقيق سريع وشفاف، في تغريدة على "تويتر" يوم الثلاثاء: "بعد أسبوع على الكارثة أجدد عزائي للأهل المفجوعين، ووعدي لكل اللبنانيين المتألمين أنني لن أستكين قبل تبيان الحقيقة".

وبعد أسبوع من الانفجار مازال سكان بيروت يرفعون الأنقاض في الوقت الذي استمر فيه البحث عن المفقودين الذين تقدر أعدادهم بما بين 30 و40 شخصا، وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على متظاهرين رشقوها بالحجارة في رابع يوم من الاحتجاجات.

ولم يهدأ اللبنانيون بعد استقالة حكومة حسان دياب يوم الاثنين، وطالبوا بإزاحة ما يصفونها بطبقة حاكمة فاسدة مسؤولة عن متاعب البلاد.

وقال رجل خلال مظاهرة يوم الثلاثاء بعد أن قرأ بصوت عال أسماء بعض الضحايا "لن ننسى حتى تقام المشانق للقادة".

* فساد مستوطن

وقال دياب وهو يعلن استقالة الحكومة إن الفساد المستشري في لبنان هو سبب الانفجار الأكبر في تاريخ بيروت والذي أدى إلى تفاقم أزمة مالية عميقة نتج عنها انهيار العملة وإصابة النظام المصرفي بالشلل وارتفاع الأسعار.

وقال دياب، ملقيا باللائمة على النخبة السياسية في سد الطريق أمام إجراء إصلاحات: "قلت سابقا، إن منظومة الفساد متجذرة في كل مفاصل الدولة، لكني اكتشفت أن منظومة الفساد أكبر من الدولة، وأن الدولة مكبلة بهذه المنظومة ولا تستطيع مواجهتها أو التخلص منها".

وتعثرت المحادثات مع صندوق النقد الدولي وسط خلاف بين الحكومة والبنوك والسياسيين حول حجم الخسائر المالية الضخمة.

وبالنسبة لكثير من اللبنانيين كان الانفجار القشة الأخيرة في أزمة طال أمدها وسط الاقتصاد المنهار والفساد والنفايات والحكومة العاجزة.

وقال السفير الفرنسي على "تويتر" بعد زيارة إلى موقع الانفجار مع خبراء فرنسيين في الطب الشرعي يدعمون تحقيقا في الكارثة إن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت خلف حفرة تمتد مئة متر على الرصيف رقم 9.

ويعكس انفجار بيروت النظام الطائفي الذي يهيمن من خلاله نفس السياسيين على البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى عام 1990. فكل طائفة لها حصتها من المديرين بالمرفأ الذي تمر منه أغلب تجارة البلاد.

وقال صانع الفضة أفيديس أنسرليان لرويترز أمام متجره المهدم: "شيء طيب أن الحكومة استقالت. لكننا بحاجة إلى دماء جديدة وإلا لن تكون هناك نتيجة".

وشكل دياب حكومته في يناير، بدعم من جماعة حزب الله القوية المدعومة من إيران بعد أكثر من شهرين من استقالة سعد الحريري المدعوم من الغرب ودول الخليج من رئاسة الوزراء وسط احتجاجات حاشدة على الفساد وسوء الإدارة.

ويتعين أن يتشاور عون مع الكتل البرلمانية حول من سيقع عليه الاختيار ليكون رئيس الوزراء الجديد، وهو ملزم بتكليف المرشح الذي ينال القدر الأكبر من التأييد.

وكان تشكيل حكومة في ظل الانقسامات الطائفية مهمة شاقة في السابق. والآن مع تزايد الغضب الشعبي والأزمة المالية الطاحنة، فقد يكون من الصعب إيجاد من يقبل أن يكون رئيسا للوزراء.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق يسارافيتش إن ثمانية فرق طبية دولية تعمل على الأرض لدعم المنشآت الطبية، المثقلة بالأعباء حتى قبل الانفجار بفعل الأزمة الاقتصادية وارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19.

وقال مسؤولون إن الانفجار ربما تسبب في خسائر تصل إلى 15 مليار دولار وهي فاتورة لا يمكن للبنان دفعها.

وتفقد إحسان مقداد، وهو مقاول، مبنى مهدما في منطقة الجميزة التي تبعد مئات قليلة من الأمتار عن المرفأ.

وقال "كما قال رئيس الوزراء الفساد أكبر من الدولة. كلهم مجموعة من المحتالين. لم أر عضوا واحدا في مجلس النواب زار هذه المنطقة. كان ينبغي على النواب أن يأتوا إلى هنا بأعداد كبيرة لرفع المعنويات".