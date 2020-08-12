وزير خارجية ألمانيا: تقديم مساعدات طويلة الأجل للبنان لن يكون مجديا إلا عند القيام بإصلاحات

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، خلال زيارته لموقع انفجار مرفأ بيروت اليوم الأربعاء، للقيام بإصلاحات في لبنان.

وأعلن ماس، اليوم، أن القيام بتغييرات واسعة النطاق يعد شرطا لتقديم مساعدات طويلة المدى، وأكد أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم المساعدة مستقبلا، ولكنه أشار إلى أنه سيكون من المتوقع أن يعقب "الأقوال حاليا أفعال أيضا" فيما يتعلق مثلا بالإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد.

وتابع قائلا: "ظهر في شوارع بيروت أيضا أن أمورا كثيرة في هذه البلاد لا يمكن أن تظل كما هي".

ويعتزم ماس التشاور مع الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم بشأن عدة أمور من بينها الإصلاحات.

وسلم وزير الخارجية الألماني بعد وصوله بيروت اليوم، الصليب الأحمر اللبناني شيكا بقيمة مليون يورو، وهذه الأموال هي الجزء الأول من المساعدات الألمانية الفورية التي تعهدت بها ألمانيا بقيمة 20 مليون يورو.

وبحسب أحدث البيانات، لقى 171 شخصا على الأقل حتفهم إثر الانفجار المروع الذي شهدته بيروت يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، وأُصيب أكثر من ستة آلاف آخرين.