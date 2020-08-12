ولاية برازيلية توقع اتفاقية مع روسيا بشأن إنتاج لقاح كورونا «سبوتنيك V»

وقعت سلطات ولاية بارانا البرازيلية، اليوم الأربعاء، اتفاقية مع روسيا بشأن أول لقاح لفيرس كورونا المستجد في العالم، طوره مركز «غاماليا» البحثي للأوبئة والأحياء الدقيقة في روسيا، وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل، مساء الأربعاء.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم الثلاثاء، أن وزارة الصحة الروسية سجلت لقاحا روسيا للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد يعد الأول في العالم وأطلق عليه اسم «Sputnik V».

وقال وزير الصحة الروسية ميخائل موراشك، إن الإنتاج التسلسلي للقاح سينطلق على منصتين، وهما مركز «غاماليا» وشركة «بينوفارم» لصناعة الأدوية.

وتأتي البرازيل بين أكثر من 20 دولة أعربت اهتمامها باقتناء اللقاح الروسي.

وجرى تطوير اللقاح داخل مركز "غاماليا" الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، وقد تم تسجيله بعد مروره بتجارب سريرية بمشاركة متطوعين، وأطلق عليه اسم «سبوتنيك - في» (Sputnik V)، نسبة إلى أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957.