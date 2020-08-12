مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين إثر خروج قطار عن القضبان في إسكتلندا

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لقى ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب 6 آخرين، إثر خروج قطار عن القضبان في منطقة ريفية بأسكتلندا، حسبما قالت شرطة النقل البريطانية اليوم الأربعاء.

وقالت شرطة النقل في بيان: "نؤكد في حزن أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في أعقاب خروج قطار عن القضبان في مدينة ستونهافن صباح اليوم".

وأضاف بيان الشرطة أنه يُعتقد أن سائق القطار كان من بين القتلى إلا أن لم يتم بعد تحديد الهوية بشكل رسمي.

وأوضحت أن ستة أشخاص نقلوا إلى المستشفى ويعتقد أن إصاباتهم ليست خطيرة.

وكتبت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستيرجن عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "عميق التعازي لأحباء أولئك الذين لقوا حتفهم في هذا الحادث المأساوي".

وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس في تغريدة إنه تحدث مع الشركة المشغلة للسكك الحديدية. وكتب "حكومة المملكة المتحدة سوف تقدم كل الدعم".