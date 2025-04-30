ريهام عبد الغفور تبكي أثناء حديثها عن والدها: عملت كل الحاجات اللي كان بيحبني أعملها

لم تتمالك الفنانة ريهام عبد الغفور دموعها أثناء حديثها عن والدها الراحل، الفنان القدير أشرف عبد الغفور.

وقالت باكية: لما قدمت شخصية "هند" في مسلسل "ظلم المصطبة"، عملت كل الحاجات اللي كان بيحبني أعملها من قراءة، ومذاكرة، واجتهاد.. وسبت الباقي على ربنا، وكان دايمًا بيقولي كده. عملت كده، وربنا كرمني.. الحمد لله."

وخلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، تطرقت ريهام إلى مشهد النهاية الذي أثار الكثير من الجدل، بعدما قُتلت فيه شخصية "هند"، مؤكدة رضاها التام عن هذا المصير.

وأضافت: "راضية عن نهاية هند في المشهد الأخير، لأن ده طبيعة الظلم ونهايته. لو كانت عاشت، ماكانش هيبقى طبيعي بعد كل اللي شافته. إحنا دلوقتي في زمن الستات بتتقتل فيه من أزواجها.. بقى ده موضوع الساعة، فحسيت إن النهاية دي طبيعية وموضوعية."

واختتمت الإعلامية لميس الحديدي حديثها معها قائلة: "إنتي عملتي أعظم ما عندك، وربنا وفقك."