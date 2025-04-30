سقوط 10 تجار مخدرات بحوزتهم مواد تقدر بـ10 ملايين جنيه خلال حملات في 4 محافظات

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ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على 1ة0 تجار مخدرات بحوزتهم مواد بـ10 ملايين جنيه خلال حملات في 4 محافظات.

واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، جهوده لمكافحة تلك الجرائم، وتمكن عقب تقنين الإجراءات من:

ضبط عنصرين إجراميين بمنطقة أول السلام بالقاهرة، وبحوزتهما (10 كيلو حشيش، 4 كيلو هيدرو، فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، سلاح أبيض).

وفي الإسماعيلية، ضبط عنصر إجرامي بمنطقة أبو صوير، وبحوزته (18 كيلو حشيش).

وفي الإسكندرية، ضبط عنصر إجرامي بمنطقة محرم بك، وبحوزته (20 كيلو حشيش).

وفي البحيرة، ضبط عنصر إجرامي بمنطقة شبراخيت، وبحوزته (17 كيلو حشيش، فرد محلي وطلقتان لذات العيار)، وعنصر إجرامي بمنطقة شبراخيت، وبحوزته (13 كيلو حشيش، فرد محلي وطلقتان لذات العيار).

وضُبط عنصر إجرامي بمنطقة دمنهور، وبحوزته (أكثر من 8 كيلو حشيش، بندقية خرطوش وطلقتان لذات العيار)، وسيدة بمنطقة دمنهور، وبحوزتها (5 كيلو هيروين)، وسيدة بمنطقة شبراخيت، وبحوزتها (5 كيلوجرامات من مخدر الحشيش)، وعنصر إجرامي بمنطقة شبراخيت، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش، بندقية خرطوش وطلقتان لذات العيار).

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 10 ملايين جنيه.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.