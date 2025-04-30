مركز السينما العربية يكشف عن ترشيحات الدورة التاسعة من جوائز النقاد للأفلام العربية المقامة بمهرجان كان السينمائي

استمراراً لتقليده السنوى في الاحتفاء بالسينما العربية، كشف مركز السينما العربية ACC عن قائمة المرشحين لجوائز النقاد للأفلام العربية، والمقرر الإعلان عن الفائزين بها خلال فعاليات الدورة الـ78 من مهرجاك كان السينمائي الدولي المقامة في الفترة من 13 إلى 24 مايو المقبل.

هذا العام يشهد تصدر أربعة أفلام للقائمة، حيث حصلت كل منها على خمس ترشيحات، وهي: شكراً لأنك تحلم معنا، في حب تودا، أثر الأشباح والبحث عن منفذ لخروج السيد رامبو. يليها فيلم عائشة الذي حصل على أربع ترشيحات.

كما حظيت العديد من الأفلام الأخرى بترشيحات متعددة، بما في ذلك قرية قرب الجنة، إلى أرض مجهولة، ڤوي! ڤوي! ڤوي! ونورة.

سيتم الكشف عن الفائزين في حفل يُقام في 17 مايو ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي. يُنظم الحدث بالتعاون مع ماد سولوشنز ومؤسسة IEFTA، ويحضر الحفل بالدعوة فقط.

تُعتبر جوائز النقاد للأفلام العربية حدثًا مرموقًا ومُنتظرًا ضمن فعاليات المهرجان، ويُسجل إصدار 2025 نقطة فارقة في تاريخ الجائزة، حيث سيصوت 281 عضو لجنة تحكيم من 75 دولة على أفضل الأفلام العربية لعام 2024.

الجوائز تشمل العديد من الفئات مثل: أفضل فيلم روائي طويل، أفضل فيلم وثائقي، أفضل فيلم قصير، أفضل مخرج، أفضل سيناريو، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل تصوير سينمائي، أفضل مونتاج، وأفضل موسيقى، مما يعكس تنوع عمق وإبداع القصص الفنية من مختلف أنحاء المنطقة العربية.

وإليكم قائمة المرشحين النهائية:

قائمة ترشيحات جوائز النقاد للأفلام العربية:

أفضل فيلم

● شكراً لأنك تحلم معنا! | ليلى عباس | فلسطين

● في حب تودا | نبيل عيوش | المغرب

● البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو | خالد منصور | مصر

● عائشة | مهدي برصاوي | تونس

● أثر الأشباح | جوناثان ميلي | سوريا

أفضل مخرج

● ليلى عباس |شكراً لأنك تحلم معنا!

● نبيل عيوش | في حب تودا

● خالد منصور | البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

● جوناثان ميلي | أثر الأشباح

● مهدي فليفل | إلى عالم مجهول

أفضل سيناريو

● ليلى عباس |شكراً لأنك تحلم معنا!

● نبيل عيوش ومريم توزاني | في حب تودا

● مهدي برصاوي | عائشة

● جوناثان ميلي وفلورانس روشات | أثر الأشباح

● مو هاراوي | قرية قرب الجنة

أفضل ممثل

● عصام عمر | البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

● آدم بيسا | أثر الاشباح

● يعقوب الفرحان | نورة

● محمد فرّاج | ڤوي! ڤوي! ڤوي!

● مجد مستورة | أقورا

أفضل ممثلة

● ياسمين المصري | شكراً لأنك تحلم معنا!

● نسرين الراضي | في حب تواد

● دياموند أبو عبود | أرزة

● ركين سعد | البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

● حلا رجب | أثر الأشباح

أفضل تصوير سينمائي

● انطوان هيبرلي | عائشة

● مصطفى الكاشف | قرية قرب الجنة

● تودوريس ميوبولوس | إلى عالم مجهول

● جوناثان سيلا | قضية الغرباء

● فوجيتشخ ستارون | الذراري الحمر

أفضل مونتاج

● هبة عثمان | شكراً لأنك تحلم معنا!

● ياسر عزمي | البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

● جوانا سكرينزي | قرية قرب الجنة

● أحمد حافظ | ڤوي! ڤوي! ڤوي!

● نواز ديشه وفيليبي غيريرو | سوفتكس

أفضل موسيقى

● كريستيان إيدنيس أندرسن وفلمنج نوركروج | في حب تودا

● أمين بوحافة | عائشة

● عمر فاضل | نورة

● فلورنسا دي كونسيلو | الاختفاء

● رودريجو ديراسمو | سامية

أفضل فيلم وثائقي

● لا أرض أخرى

● متل قصص الحب

● الفيلم عمل فدائي

● سودان يا غالي

● قصص غير محكية من غزة من المسافة صفر

أفضل فيلم قصير

● وراء الشمس

● ما بعد

● مانجو

● هجرة

● فيلم قصير عن الأطفال



