يعرض نادي سينما المرأة، الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، فيلم "هذه ليلتي" للمخرج يوسف نعمان، وفيلم "مجرم سينما" للمخرج أحمد السمان، وفيلم "لحم ودم" للمخرج جورج مجدي، بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام السابعة مساء.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كل من الناقد السينمائي إسلام أحمد علي، ومديرة النادى الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور، بحضور الطفل عمرو حسام الدين جابر بطل فيلم "هذه ليلتي".

"هذه ليلتي" فيلم قصير إخراج وتأليف يوسف نعمان، واشترك في التأليف أحمد عبد الوارث، بطولة ناهد السباعي، وشريف دسوقي، والطفل عمرو حساب، وإنتاج يوسف نعمان وسالي والي، وهو ثاني الأعمال الإخراجية لمخرجه.

ويناقش الفيلم قضية الأطفال ذوي القدرات الخاصة، وقد حصل الفيلم على عدة جوائز من بينها الجائزة الذهبية أفضل فيلم بمهرجان جنيف للأفلام الشرقية، وجائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم من المهرجان القومي للسينما المصرية، وأفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثلة بمهرجان الأردن الدولي.