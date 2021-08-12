ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالإتجار في أدوية مجهولة المصدر

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط ثلاثة أشخاص، لقيامهم بممارسة نشاط واسع في مجال الإتجار في الأدوية مجهولة المصدر.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط صاحب شركة لتجارة الأدوية، وعامل، وحاصل على دبلوم، لقيامهم بممارسة نشاط واسع في مجال الإتجار في الأدوية مجهولة المصدر، وغير المصرح بتداولها بالأسواق، لعدم تسجيلها بالجهات المختصة، والمهربة من الخارج دون سداد الرسوم والضرائب المستحقة عليها، واستغلالهم مخزن غير مرخص كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لممارسة نشاطهم الإجرامي وتخزين، كميات كبيرة من تلك الأدوية بداخله.

وعُثر داخل المخزن على كمية كبيرة من الفيتامينات والأدوية مختلفة الأنواع والأحجام خاصة بعلاج العديد من الأمراض، وتبين أنها مهربة جمركياً وغير خالصة الرسوم والضرائب، كما ضبط بحوزتهم مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفوا بنشاطهم غير المشروع، وقدرت القيمة السوقية للمضبوطات بنحو مليوني جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.