تسير شركة مصر للطيران، غدا الجمعة، 83 رحلة جوية دولية وداخلية لنقل 9862 راكبا لعدد من الوجهات العالمية والمحلية.



وأوضحت الشركة ،في بيانها اليومي، أن رحلاتها الدولية بمعدل 65 رحلة دولية إلى كل من " دبي، بغداد، لاجوس، كازابلانكا، أكرا، تونس، دوالا، الدوحة، مدريد، أثينا، لارناكا، دوسلدورف، لندن، نيويورك، ميلانو، ميونيخ، بودابيست، البحرين، الخرطوم، عمَان، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، واشنطن، أربيل، روما، باريس، أبوجا، جنيف، إسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، موسكو، أبوظبي، جوبا، فيينا ".



وأشار البيان إلى أن الرحلات تشمل أيضا 15 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، بالإضافة إلى 3 رحلات شحن جوي.