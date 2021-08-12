تايوان تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا ووفاة واحدة

سجلت تايوان، اليوم الخميس، 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 4 حالات عدوى محلية، وحالتان من الخارج.

كما سجلت البلاد وفاة واحدة مرتبطة بالفيروس، طبقا لما ذكره مركز القيادة المركزي لمكافحة الأوبئة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية في تايوان "سي.إن.آيه" اليوم أن من بين جميع حالات الإصابة المحلية الجديدة، تم تسجيل 3 حالات في تايبيه وحالة واحدة في منطقة "تايبيه الجديدة".

وترفع الإصابات الجديدة إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 15 ألفا و820 حالة، منها 14 ألفا و298 حالة محلية، تم تسجيلها منذ 15 مايو، عندما سجلت البلاد لأول مرة أكثر من 100 حالة إصابة في يوم واحد.

وكانت البلاد سجلت أمس الأربعاء حالتي وفاة.

وحتى الأن، تم تسجيل 817 حالة وفاة جراء الإصابة بكوفيد -19، من بينها 805 حالات منذ 15 مايو الماضي.