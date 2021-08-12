قال إسلام هلال، مدرب لياقة بدنية، إن تمارين الإطالات في الصغر من أهم عناصر اللياقة البدنية، مشددًا على ضرورة أن يمارس الطفل تمارين الإطالات يوميًا وفقًا للتوصيات العالمية.

وتابع «هلال»، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة؛ ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن هناك ضرورة لـ«تسخين» العضلة من خلال بعض التمارين الرياضية مثل الجري الخفيف أو القفز، قبل ممارسة أي ألعاب رياضية.

ولفت إلى أن احتمالية الإصابة تزيد حال عدم «التسخين» ببعض التمارين الرياضية قبل ممارسة الألعاب الرياضية، موضحًا أن الطفل يجب أن يمارس الألعاب الرياضية 60 دقيقة يوميًا وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن الطفل يجب أن يتمرن على تمرين البطن بدءً من خمس سنوات، لأن تمرين البطن يؤدي إلى اتزان الجسم بالكامل، قائلًا إن تمارين الاتزان مهمة للغاية، لأنه ينعكس بشكل كبير على الشخص عندما يكبر، ويجعله قادرا على السير بشكل متزن، وبدون الإسناد على أي شيء، إذا لم يكن مصابا بأي أمراض.

وأشار إلى أن جميع الألعاب الرياضية مفيدة للجسم، وعلى ولي الأمر ترك طفله يختار الرياضة المفضلة لديه، وإذا لم يكن لديه القدرة على الاختيار فيجب تركه لكي يقوم بتجريب كافة أنواع الرياضة، ناصحًا بالبعد عن رفع الأثقال.

https://www.youtube.com/watch?v=vvEXXhgIt3A