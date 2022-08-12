بوتين يبحث قضايا الأمن العسكري مع أعضاء مجلس الأمن الروسي

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، ركز على بحث القضايا الأمنية.



ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم /الجمعة/، عن الرئيس بوتين في مستهل الاجتماع قوله إن:"أجندتنا اليوم تتضمن قضايا أمنية بالمعنى المباشر للكلمة، أي في المجال العسكري. والمتحدث هو وزير الدفاع سيرجي شويغو والكلمة له".



حضر الاجتماع كل من رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفينكو، ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، ونائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف، ورئيس الإدارة الرئاسية أنطون فاينو، وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، ووزير الدفاع سيرجي شويغو، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي الكسندر بورتنيكوف.