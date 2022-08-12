 ضابط: القوات الأوكرانية تترك مواقعها في ناغورني بجمهورية دونيتسك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضابط: القوات الأوكرانية تترك مواقعها في ناغورني بجمهورية دونيتسك

رويترز
نشر في: الجمعة 12 أغسطس 2022 - 10:08 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 أغسطس 2022 - 10:08 ص

قال أندريه ماروتشكو، أحد ضباط قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن الفصائل المسلحة الأوكرانية تغادر مواقعها في المركز السكني ناغورني وتتحرك نحو سوليدار.

وأضاف الضابط: "تمت في المركز السكني ناغورني ملاحظة تشكيل طوابير صغيرة تتحرك نحو سوليدار. الفصائل المسلحة الأوكرانية تغادر مواقعها وتأخذ معها الأسلحة والمعدات العسكرية".

في وقت سابق، أعلن نفس الضابط أن قوات جمهوريتي دونباس بالتعاون مع وحدات الجيش الروسي دخلت من الشمال الشرقي إلى أرتيموفسك، وتقريبا وصلت إلى وسط سوليدار.

ونوه الضابط بأن قوات جمهورية لوغانسك تمكنت في الجنوب الشرقي من المدينة، من الانتشار في أراضي مصنع "كناوف".

ويشار إلى أن المركز السكني ناغورني يبعد عن مدينة  سوليدار مسافة تقل عن 20 كلم.


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