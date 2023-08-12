تسببت اشتباكات قبلية في وسط وجنوب دارفور غربي السودان على الحدود مع تشاد، مساء اليوم السبت، في مقتل حوالي 150 شخصًا، بالإضافة إلى العديد من الإصابات.



وأفادت فضائية «روسيا اليوم»، بأن الآلاف نزحوا إلى تشاد عقب الاشتباكات القبلية، وذلك في خبر عاجل لها، مساء السبت.



وأفادت وكالة «الأناضول» بأن الاشتباكات اندلعت بين قبيلتي «البني هلبة» (العربية)، و«المساليت» (الإفريقية) بولاية غرب دارفور.



وتصاعدت أعمال العنف ذات الدوافع العرقية في دارفور، بالتزامن مع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي اندلعت منتصف أبريل الماضي.



وتشهد ولايات دارفور منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اشتباكات مسلحة خاصة في مدن نيالا، والجنينة، وزالنجي وكاس وأم دافوق وكتم.



ومنذ منتصف أبريل الماضي، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اشتباكات لم تفلح سلسلة الهدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم من المدنيين، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.