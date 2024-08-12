جيش الاحتلال يزعم القضاء على 31 عنصرا تابعا لحماس والجهاد في مجزرة مدرسة التابعين

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، القضاء على 31 عنصرًا تابعًا لحركتي المقاومة حماس والجهاد الإسلامي، في المجزرة التي شنها على مدرسة التابعين.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أردعي، عبر صفحته بمنصة «إكس»، 12 اسمًا لعناصر زعم القضاء عليهم في الغارة على المدرسة، بعد تحقيق استخباراتي أجراه الجيش وجهاز الأمن العام.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ311 على القطاع.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 39 ألفًا و897 شهيدًا، و92 ألفًا و52 إصابة، منوهة أن «عدد الشهداء لا يشمل الشهداء مجهولي الهوية في مجزرة مدرسة التابعين بمدينة غزة».

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية، راح ضحيتها 142 شهيداً.

وأشارت إلى أن الشهداء وصل منهم إلى المستشفيات 107 شهداء ممن عرفت أسماؤهم، وجاري التأكد من هويات وتسجيل باقي الشهداء، قائلة إن عدد الإصابات بلغ 150 إصابة.

ونوهت أن «عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وتحت البنايات المدمرة وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم؛ بسبب تواجد آليات الاحتلال وخطورة تلك الأماكن».