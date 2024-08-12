حبس متهم بحيازة 15 كيلو حشيش مخدر في الإسكندرية

قررت نيابة ثانٍ العامرية في الإسكندرية، اليوم الاثنين، حبس شخص له معلومات جنائية مُسجلة، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة 15 كيلو جرام من مخدر الحشيش، بقصد الإتجار.

وطلبت النيابة، تحريات مباحث مكافحة الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسال عينة منها إلى المعمل الكيماوي؛ لفحصها وبيان طبيعتها.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بورود معلومات سرية حول قيام شخص، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية، بالإتجار بالمواد المخدرة، خاصة الحشيش، وذلك على نطاق واسع.

وأكدت التحريات، صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية المعنية، تم عمل كمين للمتهم، وألقي القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على المخدرات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وباقتياد المتهم، إلى ديوان قسم شرطة ثانٍ العامرية، ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتم تحريز المضبوطات، والتي تقدر قيمتها المالية بـ1.2 مليون جنيه، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.