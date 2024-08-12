المخرج محمد الشرقاوي يتحدث عن فرقة المواجهة والتجوال كنموذج لمسرح الشارع في مصر

• وفاء الحكيم: شاركت فى مسرح الشارع فى مصر والدول العربية والأجنبية

خصص مهرجان المسرح المصرى ندوة بعنوان «مسرح الشارع فى مصر ـ فرقة المواجهة والتجوال نموذجًا»، بحضور المخرج محمد الشرقاوى مدير فرقة المواجهة والتجوال والفنانة وفاء الحكيم، وأدارتها الدكتورة داليا همام، والتى قالت فى البداية إن الندوة تدور حول مسرح الشارع وتجربة فرقة المواجهة والتجوال، مع استعراض تجربة كل منهما.

وأوضح المخرج محمد الشرقاوى، أن فكرة فرقة المواجهة والتجوال بدأت عام 2018 كفرقة من فرق البيت الفنى للمسرح.

وأكد الشرقاوى أنه تأثر بعدم وجود مسرح فى قريته، وأنه كان عليه السفر إلى القاهرة لمشاهدة العروض المسرحية، ما جعله يشعر بالتمييز، وأوضح أنه بعد ثورة 25 يناير، بدأ الحديث عن محور العدالة الثقافية، وقدم تجربة مسرحية فى عهد الإخوان فى مرسى مطروح، التى كانت معقلًا للسلفية فى ذلك الوقت، حيث تعرض للعنف وحتى للضرب، بجانب المشكلات المادية، والتجربة هى عاشقين ترابك الجزء التانى انتاج مسرح السلام، حتى قررت وزيرة الثقافة آنذاك الدكتورة إيناس عبدالدايم فى عام 2019 إنشاء شعبة المواجهة والتجوال.

وأشار الشرقاوى إلى أنهم قاموا بإخراج ثلاثة فرق فى مدن القناة، والصعيد، والدلتا، إلى أن جاء مشروع «حياة كريمة»، وأتاح لهم تقديم العروض فى جميع المحافظات المصرية. وذكر أنهم، بعد سبع سنوات، قدموا عروضًا فى ألفى قرية فى عشرين محافظة مختلفة، مضيفًا أن مشروع «حياة كريمة» ساعدهم، وأنه سيكون هناك مستقبلًا مشاركة لفرق مسرح الأزهر الشريف ابتداءً من العام المقبل. وأوضح أن العديد من الفنانين، منهم أسماء أبواليزيد وهاجر أحمد، شاركوا فى البداية.

وقالت الفنانة وفاء الحكيم، إنها شاركت فى مسرح الشارع فى مصر والدول العربية والأجنبية. وأوضحت أن مشاركتها فى مسرح الشارع بدأت عندما جاءت إلى مصر فى سن السادسة عشرة، حينها لم تكن تجيد اللهجة العامية المصرية، ما دفعها إلى دراسة المأثور الشعبى لتعلم اللهجة، ثم بدأت العمل فى الثقافة الجماهيرية وشاركت فى مسرح المتجول من خلال قوالب شعبية ومسرح الجرن.