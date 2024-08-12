بن غفير لنتنياهو: سننسحب من الحكومة حال اعتماد صفقة الرهائن

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، اليوم الاثنين، بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، هدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالانسحاب من الحكومة حال الموافقة على صفقة تبادل المحتجزين. وقال بن غفير في رسالة لنتنياهو: "سننسحب من الحكومة إذا تم اعتماد الصفقة المطروحة لتبادل الرهائن ووقف إطلاق النار".

ويأتي ذلك فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إنه "يمكن تنفيذ صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس في الأيام المقبلة، وهذه هي الفرصة الأخيرة".

وأضاف المصدر أن الوسطاء اقتربوا من رفع أيديهم، كما أن الاهتمام الأمريكي سينصب لاحقا على الانتخابات الرئاسية، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية. وقبل أيام، دعا الوسطاء كلا من حماس وإسرائيل إلى الاجتماع لإجراء مفاوضات في 15 أغسطس إما في القاهرة أو الدوحة لوضع اللمسات النهائية على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية في وقت سابق عن مصدر إسرائيلي أن واشنطن أبلغت تل أبيب أن الوقت حان لاتفاق لوقف إطلاق النار، من أجل تجنب حرب إقليمية.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه ما زال يعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة ممكن وقابل للتطبيق، مؤكدا في حديث لشبكة "سي بي إس" الأمريكية أن إدارته تعمل على مدار الساعة لوقف التصعيد في المنطقة.