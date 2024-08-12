الخطوط الجوية السويسرية تمدد تعليق الرحلات من تل أبيب وبيروت

قررت الخطوط الجوية السويسرية الدولية، اليوم الاثنين، تمديد تعليق الرحلات من تل أبيب وبيروت وإليهما حتى 13 أغسطس الجاري، وذلك على خلفية التوترات الأمنية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.

في وقت سابق من اليوم، ألغت شركة "رايان إير" الأيرلندية رحلاتها الجوية إلى إسرائيل خلال الأسبوعين المقبلين، على خلفية المخاوف من هجوم إيران وحزب الله على إسرائيل.

وأعلنت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية تعليق جميع الرحلات إلى تل أبيب وطهران وبيروت وعمّان وأربيل حتى 21 أغسطس الجاري.

في سياق متصل، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن "شركتي إير فرانس وترانسافيا قررتا تمديد تعليق الرحلات الجوية إلى مطار بيروت حتى بعد غد الأربعاء، على خلفية المخاوف من تصعيد عسكري بين حزب الله وإسرائيل".

وكانت إسرائيل قد أبلغت الولايات المتحدة بأن إيران تستعد لما وصفته بهجوم واسع النطاق عليها، في حين سرّعت واشنطن انتقال سفن حربية تضم حاملة طائرات وغواصة للمنطقة.