استونيا تعزز الإجراءات الحمائية على الحدود مع روسيا لردع الهجرة غير القانونية

بدأت إستونيا باستخدام حواجز معدنية مزودة بأنظمة الكترونية في المعابر الحدودية الثلاثة مع روسيا تحسبا لتدفق مهاجرين غير نظاميين، وفق ما ذكرت تقارير اعلامية اليوم الثلاثاء.

ووضعت السلطات هذه الحواجز البالغ كلفتها الإجمالية بـ31 مليون يورو، في معبر "نارفا" شمال البلاد، ومعبري "كويدولا" و"لوجاما" جنوبا.

وكانت استونيا الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، أعلنت في وقت سابق عن هذا الإجراء بعد محاولات لمهاجرين قادمين من الصومال وسوريا دخول البلاد عبر الأراضي الروسية في 2023.

وتتهم السلطات موسكو بتيسير تدفق المهاجرين على الحدود بهدف الضغط على الاتحاد الأوروبي.

ونقلت شبكة "يورونيوز" عن بيتر ماران، رئيس المعبر الحدودي في جنوب شرق البلاد "لا يمكننا استبعاد احتمال وقوع هجوم للمهاجرين على حدودنا بشكل كامل. في مثل هذه الحالات، ستساعدنا البنية التحتية بالتأكيد على الاستجابة السريعة لهجمات المهاجرين ومنع عبور الحدود بشكل غير قانوني".

ويسيطر التوتر على علاقات موسكو بدول البلطيق المستقلة منذ اجتياح القوات الروسية لأوكرانيا في عام 2022.

وتردد وقوع حوادث مماثلة- ولكن على نطاق أكبر" على الحدود الفنلندية-الروسية.