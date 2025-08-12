شهدت محافظة الأقصر، انطلاق حملات إزالة موسعة في إطار المرحلة الأولى من الموجة الـ27، بتنسيق كامل مع مديرية الأمن في المحافظة؛ لاسترداد حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

- أرمنت.. استرداد عشرات الأفدنة ومبانٍ مخالفة

وأكد العميد أحمد الهواري رئيس مركز مدينة أرمنت، شن حملة لإزالة واسترداد 6 حالات تعد غير مستوفية للشروط والضوابط الخاصة بالمساحة العسكرية في قرية السلام، بمساحة إجمالية بلغت 81 فدانًا و19 قيراطًا من الأراضي الزراعية.

وأضاف الهواري، لـ"الشروق"، أن الحملة أسفرت عن إزالة واسترداد مساحة 1780 مترًا مربعًا من المباني المخالفة، وسط مشاركة فعالة من نواب رئيس المركز، ورئيس قرية السلام، ومدير المتابعة، ومسئولي الأملاك والتقنين والإدارة الهندسية، بالتنسيق مع مركز شرطة أرمنت، واستخدام معدات الوحدة المحلية.

- مدينة الأقصر.. قرارات إزالة لأسوار مخالفة

وفي مدينة الأقصر، نفذ مجلس المدينة، حملة إزالات على الأراضي الزراعية، شملت تنفيذ 4 قرارات إزالة، جميعها لأسوار مبنية بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية دون ترخيص.

وأوضح اللواء علي الشرابي رئيس المدينة، أن أبرز الإزالات جاءت في منطقة العوامية، حيث أُزيل سور بطول 30 مترًا حتى مستوى سطح الأرض، إضافة إلى تنفيذ قرار إزالة على مساحة قيراطين وعلى مساحة نحو 13 سهمًا، وحرر عن ذلك المحضر اللازم مع اتخاذ الإجراءات القانوية

واستطرد الشرابي، لـ"الشروق"، أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة للتعامل مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشيرًا إلى أن التنسيق مع مديرية أمن الأقصر يضمن تنفيذ القرارات بحزم ودون تعطيل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأكد أن تنفيذ هذه الحملات تعد استمرارًا للنهج الحازم في تطبيق القانون، وإرسال رسالة واضحة للمخالفين بأن استرداد حق الدولة وحماية الأراضي الزراعية خط أحمر لا يمكن تجاوزه.