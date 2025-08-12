شهد البرلمان النيوزيلندي جلسة ساخنة أمس الاثنين، تصاعد خلالها الجدل بين النواب حول مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب «ارتكاب جرائم حرب».

وجرت الجلسة، حسب «رويترز»، وسط مناقشات حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وواجهت كلوي سواربريك، الزعيمة المشاركة في تأسيس حزب الخضر، انتقادات حادة بعد دعوتها النواب إلى دعم مشروع القانون، قائلة: «إذا وجدنا ستة من بين 68 نائبا لديهم الشجاعة الكافية، فيمكننا الوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ».

وردا على ذلك، وصف رئيس مجلس النواب جيري براونلي، تصريحاتها بأنها «غير مقبولة مطلقا»، وطلب منها سحب كلامها والاعتذار أو مغادرة القاعة لبقية الأسبوع.

ورفضت سواربريك الاعتذار، مؤكدة أنها ستغادر «بسعادة»، لكن براونلي أشار لاحقا إلى إمكانية عودتها يوم الأربعاء إذا قدمت اعتذارا.

يأتي هذا الجدل في وقتٍ أعلن فيه وزير الخارجية وينستون بيترز، أن حكومة نيوزيلندا ستدرس موقفها بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية الشهر المقبل، مما يسلط الضوء على الانقسامات السياسية حول هذه القضية.

وإلى جانب حزب الخضر، تؤيد أحزاب المعارضة الأخرى، على غرار حزب العمال وتي باتي ماوري (حزب الماوري) الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال النائب عن حزب العمال، بيني هناري: «لدى نيوزيلندا تاريخ في التمسك بمبادئها وقيمها، لكنها في هذه القضية تتخلف عن الركب».