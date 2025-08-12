مشروع تركي لنقل شواهد قبور تاريخية إلى الوسط الرقمي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

المشروع يستغرق 6 سنوات ويشمل قراءة شواهد القبور وتوثيقها وترميمها وحفظها وإنشاء أرشيف رقمي يُنقل من خلاله هذا الإرث الكبير إلى الأجيال القادمة

أطلقت المديرية العامة للتراث الثقافي والمتاحف التركية، مشروعا لنقل شواهد القبور العائدة للحقبة التركية الإسلامية إلى الوسط الرقمي.

وفي تصريح للأناضول، قال بولنت جونولتاش، نائب المدير العام للتراث الثقافي والمتاحف في المكتبة الوطنية التابعة للرئاسة التركية، إن المشروع سيستغرق 6 أعوام.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى قراءة وتوثيق وترميم وحفظ جميع شواهد القبور من العصر التركي الإسلامي الموجودة في المنطقة، وإنشاء أرشيف رقمي ثم نقله إلى الأجيال القادمة.

وأضاف أن المديرية التابعة لوزارة الثقافة والسياحة، قدّمت دورات تدريبية باللغتين التركية والعثمانية لخبرائها العاملين في المتاحف بغية جعل تنفيذ المشروع أكثر فعالية وسهولةً.

وأشار جونولتاش إلى اختيار إسطنبول وطوقات ودنيزلي وديار بكر ولايات تجريبية، مؤكدا أن الخبراء بدأوا العمل فعليا في المشروع.

وتابع: "اكتملت أعمال البنية التحتية وطُوّرت برامج حاسوبية، وبدأ خبراؤنا العمل بالمشروع، ونتوقع استكمال المشروع خلال 6 سنوات. ونهدف إلى توثيق وحفظ هذا التراث الثقافي".

وأكد أن هذا المشروع سيُنفّذ في البداية داخل تركيا، ويتسع مستقبلا ليشمل الشواهد الموجودة في جغرافيا العالم التركي الإسلامي.

ولفت إلى أن أعمال التنقيب عن الحقبة التركية الإسلامية تكثفت على مدى 20 عاما الماضية بدعمٍ من وزارة الثقافة والسياحة ورئاسة الجمهورية التركية.

وأردف: "نهدف إلى الكشف عن الإرث الأثري الذي تركه أجدادنا في هذه البقعة الجغرافية، وفتحه للزوار ونقل هذا التراث الثقافي إلى الأجيال القادمة".