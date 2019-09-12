ترامب يترك الباب مفتوحا أمام إمكانية تخفيف عقوبات إيران

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن يوم 9 سبتمبر 2019. تصوير: إرين سكوت - رويترز

ترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الباب مفتوحا يوم الأربعاء أمام احتمال تخفيف الولايات المتحدة العقوبات عن إيران، قائلا إنه يعتقد أن إيران تريد إبرام اتفاق مع واشنطن بخصوص برنامجها النووي.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض ردا على سؤال عن إمكانية تخفيف الولايات المتحدة حملة ”الضغوط القصوى“ على إيران ”سنرى ما سيحدث“.

وأثارت إقالة ترامب لجون بولتون مستشاره للأمن القومي صاحب النهج المتشدد يوم الثلاثاء تكهنات بأن واشنطن قد تعمل على تخفيف السياسات التي تتبعها تجاه خصوم مثل إيران.

وعلى نحو منفصل قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن طهران لن تتفاوض مع واشنطن في ظل استمرار العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على بلاده.

وقال ترامب يوم الأربعاء إنه سيكون ”من الخطر جدا“ بالنسبة لإيران أن تخصب اليورانيوم، وهو خطوة رئيسية في إنتاج الأسلحة النووية، وقال أيضا ”أعتقد أنهم يرغبون في إبرام اتفاق“.

وتابع ”إذا فعلوا ذلك فهذا شيء عظيم. وإذا لم يفعلوا، فلا بأس أيضا. لديهم صعوبات مالية جسيمة والعقوبات تشتد شيئا فشيئا“.

ويقول ترامب ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الرئيس مستعد للاجتماع مع روحاني ربما خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر في وقت لاحق هذا الشهر.

وعندما سُئل إن كان يتطلع لاجتماع من هذا القبيل، قال ترامب للصحفيين يوم الأربعاء إنه لا يتطلع لأي شيء.