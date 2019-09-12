أمين الأمم المتحدة يحث على حماية المواقع الدينية من الهجمات المتطرفة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش اليوم الخميس، حكومات العالم إلى حماية المواقع الدينية، وذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات المتطرفة الدموية التي استهدفت المصلين.

وقال جوتيريش في اعلانه عن خطته لدعم الدول في حماية الأماكن المقدسة :" يعاني عالمنا من تصاعد في معاداة السامية والكراهية ضد المسلمين والهجمات ضد المسيحيين والجماعات الدينية الأخرى."

وأضاف جوتيريش: "في الأشهر الأخيرة وحدها، قُتل اليهود في المعابد ، ولقي المسلمون حتفهم في المساجد، وأزهقت أرواح المسيحيين أثناء الصلاة".

واستطرد يقول إن "خطاب الكراهية البغيض" آخذ في الازدياد.

وفي خطابه، أشار جوتيريش إلى هجمات مارس في نيوزيلندا، حيث قتل شخص يشتبه في أنه من المتعصبين البيض 51 شخصًا في إطلاق نار جماعي على مسجدين في كرايستشيرش.

وقال جوتيريش إن الخطة تقدم توصيات ملموسة للحكومات بشأن حماية أماكن العبادة ومنع الهجمات العنيفة.