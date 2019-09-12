مباحثات عسكرية بين التحالف الإسلامي واليابان بالرياض

بحث الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، ومسؤولو التحالف، مع الملحق العسكري الياباني في الرياض العقيد البحري شينغو فوناكي، سبل التعاون والرؤى المشتركة وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، أن المغيدي سلط الضوء على أهمية الدور الذي تقوم به اليابان، مؤكدًا أهمية توطيد العلاقة وتضافر الجهود ومواصلة التعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات بين الطرفين في محاربة التطرف العنيف والإرهاب.

كما ناقش الجانبان العديد من القضايا المتعلقة بمستجدات محاربة الإرهاب الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيال ذلك، واستعراض الجهود التي يبذلها التحالف في سبيل محاربة التطرف العنيف والإرهاب.