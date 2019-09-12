 اليوم.. جامعة الأزهر تعلن نتيجة تنسيق القبول بالكليات للعام الجامعي 2019 - 2020 - بوابة الشروق
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اليوم.. جامعة الأزهر تعلن نتيجة تنسيق القبول بالكليات للعام الجامعي 2019 - 2020

أ ش أ
نشر فى : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 6:13 ص | آخر تحديث : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 6:13 ص

يعلن رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي، اليوم الخميس، نتيجة تنسيق القبول بالكليات للعام الجامعي 2019\2020.


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