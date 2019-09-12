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أعداد جريدة الشروق
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طائرة استطلاع إسرائيلية تقصف أرضا خالية شرق غزة

أ ش أ
نشر فى : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 12:39 ص | آخر تحديث : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 12:39 ص

قصفت طائرة استطلاع إسرائيلية، أرضا خالية بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية، مساء الأربعاء، بأن طائرة استطلاع أطلقت صاروخا صوب أرض خالية شرق حي الشجاعية، وسط تحليق مكثف للطائرات في أجواء القطاع على ارتفاعات منخفضة.

وكانت مدفعية الاحتلال قصفت، ظهر اليوم، ثلاثة مواقع شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، واستهدفت آلياتها أراضي وممتلكات المواطنين في بلدة خزاعة شرق خان يونس، وشرق مدينة غزة.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجرا، سلسلة غارات جوية استهدفت عدة مواقع وسط وشمال القطاع.

في سياق آخر .. أصيب عشرات المواطنين في جنوب الضفة الغربية بالاختناق بسبب الغاز المسيل للدموع، مساء اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت المصادر بأن جنود الاحتلال اقتحموا المخيم وأطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، واندلعت على إثرها مواجهات مع أهالي المخيم، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.


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