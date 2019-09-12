واصلت مؤشرات البورصة المصرية أدائها المتباين، لدى إغلاق تعاملات، اليوم الخميس، "ختام تعاملات الأسبوع"، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمارالأجنبية، على أسهم الشركات الكبرى والقيادية، قابلها عمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين والعرب.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو7ر2 مليار جنيه، لينهي تعاملات الأسبوع، عند مستوى 1ر755 مليار جنيه، وسط تداولات كلية بلغت 88ر2 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بما قيمته ملياري جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 64ر0 في المائة ليبلغ مستوى 37ر15110 نقطة، فيما تراجع مؤشر (إيجي إكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 03ر0 في المائة ليبلغ مستوى 49ر556 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا، والذي فقد نحو 03ر0 في المائة من قيمته ليبلغ مستوى 62ر1480 نقطة.

وفي ختام تعاملات اليوم، تراجعت أسعار أسهم 57 شركة ، فيما ارتفعت أسعار أسهم 74 شركة وحافظت41 شركة على أسعار اغلاقتها السابقة.