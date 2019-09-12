انخفاض مبيعات سلسلة متاجر «دبليو إم موريسون» البريطانية خلال الربع الثاني

تراجعت مبيعات سلسلة متاجر «دبليو إم موريسون» البريطانية خلال الربع الثاني من العام، حيث تواجه السلسلة صعوبة في تحقيق نفس حجم المبيعات الذي سجلته العام الماضي بسبب الطقس الدافئ وكأس العالم والزفاف الملكي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الشركة قالت اليوم الخميس، إن مبيعاتها تراجعت بنسبة 1.9% خلال الربع الثاني، لتسجل نسبة نمو تقدر بـ0.2% خلال النصف الأول من العام.

وتوقعت الشركة تحسن نتائجها خلال النصف الثاني من العام.

ويشار إلى أن الحصة السوقية للسلسلة بدأت في التراجع منذ العام الماضي، مع استمرار اجتذاب سلسلتي ليدي والدي التجاريتين للمستهلكين البريطانيين.