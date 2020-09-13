 تحريات أمنية مكثفة لضبط المتهم بقتل سيدة داخل شقتها بالطالبية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تحريات أمنية مكثفة لضبط المتهم بقتل سيدة داخل شقتها بالطالبية

مصطفى بكر:
نشر في: السبت 12 سبتمبر 2020 - 11:28 م | آخر تحديث: السبت 12 سبتمبر 2020 - 11:28 م

تكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحرياتها لضبط المتهم بقتل سيدة تحمل جنسية إحدى الدول العربية وبها عدة طعنات في جسدها، بهدف سرقتها في منطقة الطالبية بالجيزة.

وورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة الطالبيه، بالعثور على جثة سيدة مقتوله داخل شقتها، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين وجود جثة سيدة تحمل جنسية إحدى الدول العربية وبها عدة طعنات.

وبعمل التحريات الأولية، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة حارس العقار بهدف سرقتها، وفر هاربا.

وحرر محضر بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها لضبط المتهم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لأمن الجيزة وتباشر النيابة التحقيقات.

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