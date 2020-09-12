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تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا

د ب أ
نشر في: السبت 12 سبتمبر 2020 - 9:49 م | آخر تحديث: السبت 12 سبتمبر 2020 - 9:49 م

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن تسجيل حالتي وفاة.

وقالت وزارة الصحة السورية، في بيان لها اليوم السبت، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إنه تم "تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 20 في مدينة حلب، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 3506 إصابات، وتسجيل شفاء 15 حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 827 حالة".

وأشار البيان إلى تسجيل حالتي وفاة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 152.


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