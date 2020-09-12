 نقابة المهن السينمائية تنعي المخرج علي رجب - بوابة الشروق
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نقابة المهن السينمائية تنعي المخرج علي رجب

محمد عباس
نشر في: السبت 12 سبتمبر 2020 - 7:15 م | آخر تحديث: السبت 12 سبتمبر 2020 - 7:15 م

نعت نقابة المهن السينمائية، المخرج علي رجب، والذي توفي قبل قليل، عن عمر 56 عاما، وذلك في منزل الشاعر أحمد شتا، إذ شعر بتعب شديد أثناء طريقه إليه.

وكتبت نقابة المهن السينمائية، عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»: «نقابة المهن السينمائية تنعي المخرج الكبير علي رجب، (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)).. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية المخرج الزميل علي رجب، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته».

والمخرج علي رجب قدم العديد من الأعمال السينمائية الناجحة ومنها، «شجيع السيما»، و«صايع بحر»، و«خالتى فرنسا»، و«سيد العاطفى»، و«كركر»، و«الأجندة الحمراء»، و«بلطية العايمة»، وعمل فى بدايته كمساعد مخرج فى العديد من اﻷفلام مع عدد من المخرجين.


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