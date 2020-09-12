رئيس الحكومة السورية يتفقد حرائق منطقة الغابات بريف حماة

تفقد رئيس الحكومة السوري حسين عرنوس، اليوم السبت، منطقة الغابات في ريف حماة وسط البلاد التي للحرائق.

وقالت مصادر في محافظة حماة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن منطقة الغابات في ريف حماة الغربي تعرضت لحرائق كبيرة طالت الأشجار الحراجية والمثمرة في محافظات حماة واللاذقية وطرطوس، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء والدفاع المدني تمكنت من إخماد الحرائق التي لم تخلف خسائر بشرية.

وكشفت المصادر، عن أن المساحات التي تعرضت للحرائق تقدر بحوالي 6000 متر مربع مزروعة بالأشجار الحراجية والمثمرة، موضحة أن الحرائق أتت على ملايين الأشجار واحترقت أشجار عمرها مئات السنين.

وكانت وزارة الزراعة السورية، قد أعلنت أول أمس الخميس، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص كان لهم دور في إشعال تلك الحرائق.

وتعتبر الحرائق التي استمرت حوالي أسبوع هي الأكبر في تاريخ سورية.