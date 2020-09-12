إندونيسيا تسجل 3806 إصابات و106 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم السبت، تسجيل 3806 إصابات و106 حالات وفاة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات صادرة عن الوزراة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا على مستوى البلاد ارتفع إلى 214746 حالة ، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8650 حالة وفاة، وفقا لما نقلته صحيفة "ذا جاكرتا بوست" المحلية في نسختها الإلكترونية.

كما ارتفع أيضا العدد الإجمالي للمتعافين من المرض إلى 152458 شخصا.

وهذا هو اليوم الخامس على التوالي الذي تسجل فيه إندونيسيا أكثر من 3000 إصابة بكوفيد-19 خلال يوم واحد، ومن بين حالات الإصابة الجديدة المُعلن عنها اليوم، سُجلت 1205 إصابة في جاكرتا، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في العاصمة الإندونيسية حتى الآن إلى 52840 إصابة.

وكان حاكم جاكرتا أنيس باسويدان قد أعلن الأربعاء الماضي إعادة فرض سياسة القيود الاجتماعية واسعة النطاق، اعتبارا من الاثنين المقبل وسط ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في العاصمة.

وتتضمن القيود التي سيعاد فرضها عدم السماح بتشغيل أماكن العمل غير الأساسية، على أن يعمل موظفوها من المنزل، وعدم السماح بإقامة الأنشطة العامة.