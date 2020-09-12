كوريا الجنوبية تسجل 136 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتواصل البلاد تسجيل أقل من 200 حالة إصابة بالفيروس لليوم العاشر على التوالي.

ووفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، سجلت البلاد خلال اليوم الماضي 136 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، منها 118 إصابة محلية، ما رفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في كوريا الجنوبية حتى الآن إلى 22 ألفا و55 حالة، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وتمثل حصيلة يوم السبت انخفاضًا قويًا من 176 و155 حالة تم الإبلاغ عنها يومي الجمعة والخميس على التوالي.

كما سجلت البلاد 5 حالات وفاة إضافية جراء الإصابة بالمرض، ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 355 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين خرجوا من من الحجر الصحي بعد التعافي الكامل 18 ألفا و29 شخصا، بزيادة قدرها 413 شخصا عن اليوم السابق.

ولفتت "يونهاب" إلى أن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بدأت عملها اليوم خلفا للمراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بعد تطويرها، في محاولة لرفع قدرات البلاد على احتواء الأمراض المعدية، مثل كوفيد-19.

وتسجل كوريا الجنوبية ارتفاعات يومية مكونة من ثلاثة أرقام منذ 14 أغسطس ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى حالات إصابة ارتبطت بكنيسة محافظة في شمال سول وتجمع مناهض لإجراءات الحكومة المرتبطة بفيروس كورونا، أقيم في وسط سول في منتصف أغسطس، وذلك بعد أن كانت البلاد قد أبقت على ارتفاع يومي مكون من رقمين لأكثر من خمسة أشهر.

وفي 30 أغسطس، فرضت السلطات تدابير تباعد اجتماعي صارمة لمدة ثمانية أيام في منطقة العاصمة، التي تضم نصف سكان البلاد البالغ عددهم 51.6 مليون نسمة، ومددتها لمدة أسبوع آخر حتى غد الأحد، حيث ستقرر السلطات الصحية ما إذا كانت ستمدد تلك القيود مرة أخرى.

وكانت السلطات الصحية قد أعلنت في البداية أنها تستهدف الوصول بعدد الحالات اليومية إلى ما دون عتبة المائة حالة قبل رفع تدابير التباعد الاجتماعي الصارمة.