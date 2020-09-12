سفينة الإنقاذ «آلان كردي» تعاود تحركها في البحر المتوسط

عادت سفينة الإنقاذ "آلان كردي" التابعة لمنظمة الإغاثة الألمانية (سي آي) إلى التحرك في مياه البحر المتوسط ثانية.

وأعلنت المنظمة مساء اليوم الجمعة أن السفينة غادرت ميناء مدينة بوريانا الأسبانية إلا أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل مهمتها الحالية.

وكانت السلطات الإيطالية أوقفت سفينة "آلان كردي" التي تحاول إنقاذ المهاجرين المنكوبين في البحر المتوسط واحتجزتها في الخامس من مايو الماضي على أساس وجود عيوب فنية بها.

كان قد سمح للسفينة بعد ذلك بالذهاب إلى ميناء بوريانا الأسباني القريب من فالنسيا من أجل الصيانة.

ووفقا لمنظمة سي آي منع احتجاز السفينة، قيامها بثلاث مهام.

وقالت المنظمة إن منطقة عمل "آلان كردي" شهدت منذ مايو وفاة 252 شخصا.

ولم تعترض إيطاليا على إذن السلطات الإسبانية للسفينة بالعودة للإبحار.

وقال جوردن إيسلر المتحدث باسم سي آي وفقا لبيان "علينا أن نأخذ في الحسبان أنه ستناقش أنظمة الصرف الصحي بالسفينة وتجديد رقابة دولة الميناء من قبل السلطات الإيطالية".

وكانت سي آي رفعت دعوى قضائية في أغسطس الماضي أمام المحكمة الإدارية في باليرمو بشأن احتجاز السفينة، ولم يصدر حكم بهذا الشأن حتى الآن.