وزير الإعلام اللبناني يدعو لبث الإيجابية والأمل بين المواطنين

دعا وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي إلى التعاون من أجل بث الإيجابية والأمل للمواطنين، وخصوصا في هذا الظروف التي تشهدها البلاد.



وانتقد قرداحي - في تصريح اليوم لدى عودته إلى لبنان - التصريحات الإعلامية لعدد من المحللين التي تناولوا فيها الحكومة وتشكيلها والمحاصصة فيها، مشددا على أن الحكومة حديثة الولادة ولا يمكن الحكم عليها.



وشدد قرداحي على أن الحكومة ستحاول القيام بشيء في ظل الظروف الراهنة.



وكان جورج قرداحي قد تم تعيينه وزيرا للإعلام بالحكومة اللبنانية الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وصدر مرسوم تشكيلها يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد فراغ حكومي دام لـ 13 شهرا منذ استقالة حكومة حسان دياب في العاشر من شهر أغسطس العام الماضي.