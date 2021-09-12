الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مواقع في قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سلسلة غارات على مواقع مختلفة من قطاع غزة، وألحقت دماراً وخراباً فيها وبممتلكات المواطنين.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية بثلاثة صواريخ، موقعًا شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين المجاورة، دون وقوع إصابات.

وأضاف أن طائرات حربية من طراز "إف16" قصفت بستة صواريخ موقعًا على الطريق الساحلي غرب مدينة رفح جنوب القطاع، ودمرته واشتعلت النيران فيه، وألحقت دمارًا بممتلكات المواطنين القريبة من القصف.

وأغارت طائرات الاحتلال على موقع غرب مدينة خان يونس، ما أدى إلى إلحاق دمار وخراب به وبممتلكات المواطنين المجاورة.

كان الطيران الحربي الإسرائيلي قصف فجر أمس، موقعين وأرضًا زراعية جنوب ووسط القطاع، وألحق دمارًا وخرابًا بها.