وزير التعليم العالي يتلقى تقريرا حول تخريج طلاب جنوب السودان الدارسين بالجامعات المصرية

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين حول تنظيم حفل تخرج طلاب جمهورية جنوب السودان بالجامعات والمعاهد العليا المصرية، والذي نظمته الملحقية الثقافية بسفارة جنوب السودان بالقاهرة بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، وذلك بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، في إطار مبادرة "ادرس في مصر"، والتي تستهدف تعزيز دور مصر الريادي بإفريقيا.

وذكر التقرير أنه تم تخريج 800 دارس من جنوب السودان من الدارسين بالجامعات والمعاهد المصرية، حيث هنأت الدكتورة رشا كمال جميع الخريجين، مشيرة إلى أن الحفل يعكس مدى النجاح الذي تحققه منظومة الطلاب الوافدين في مصر والتي تسعى جاهدة للتطوير وتقديم أفضل الخدمات في ضوء ما يحظى به هذا القطاع من اهتمام ورعاية من القيادة السياسية.

ولفت التقرير إلى تقديم الخريجين استعراضات غنائية راقصة من فلكلور جنوب السودان، كما تم توزيع دروع التكريم لقيادات الجامعة والضيوف، واختتم الاحتفال فعالياته بتوزيع شهادات التخرج للخريجين.

يذكر أن مصر تمتلك الإمكانات لتصبح مركزًا إقليميًّا لتقديم الخدمات التعليمية، في ظل ما تتمتع به من تاريخ بمجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومستوى الجامعات المصرية المتميز، والتقدم الذي حققته في التصنيفات العالمية، والإمكانات البشرية التي تمتلكها، والاهتمام بتقديم خدمة تعليمية متميزة، وإقامة معيشية مناسبة للطلاب الوافدين، وأنّ الطالب الوافد هو بمثابة سفير لمصر في بلاده.

وشهد فعاليات الاحتفال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والسفير جوزيف موم مجاك رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة جنوب السودان، ومايكل ميثانق المستشار الثقافي بالسفارة، وإنفي بابتس أبكر مساعد المستشار الثقافي بالسفارة، وأعضاء البعثة الدبلوماسية، وقيادات جامعة حلوان.