كلوب أمريكا يعزز صدارته للدوري المكسيكي

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عزز فريق كلوب أمريكا موقعه في صدارة الدوري المكسيكي لكرة القدم بفوزه على ضيفه مازاتلان 2 /صفر فجر الأحد ضمن منافسات المرحلة الثامنة.

وفي مباريات أخرى حقق فريق أطلس انتصارا مثيرا أمام مونتيري وتغلب عليه 2 / 1 وتعادل تيجريس اونال مع ضيفه ليون 2 /2.

ورفع كلوب أمريكا رصيده في الصدارة إلى 20 نقطة بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه ليون وتوقف رصيد مازاتلان عند تسع نقاط في المركز الثاني عشر.

وتقدم ألفارو فيدالجو بهدف لكلوب أمريكا في الدقيقة 29 ثم أضاف فرناندو مادريجال الهدف الثاني في الدقيقة 72.

ورفع أطلس رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس بينما تجمد رصيد مونتيري عند 11 نقطة في المركز السابع.

وحول أطلس تأخره بهدف مبكر إلى الفوز 2 / 1 في مباراة حسمت قبل عشر دقائق فقط من نهايتها.

وتقدم مونتيري بهدف سجله دوفان فيرجارا في الدقيقة 14 ثم حسم أطلس المواجهة لصالحه بهدفين سجلهما جوليان كينونيس وخوليو فورش في الدقيقتين 61 و80 .