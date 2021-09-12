وزير التعليم العالي يعتمد نتيجة القبول الإلكتروني للمرحلة الأولى بالجامعات الخاصة

اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة القبول الإلكتروني للمرحلة الأولى بالجامعات الخاصة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022، وذلك بترشيح ثلاثين ألفًا ومائتين وعشرين طالبًا في هذه المرحلة.

وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه على الطلاب المتقدمين للقبول بالجامعات الخاصة الدخول على الموقع الإلكتروني cpnu-admission.edu.eg لمعرفة نتيجة ترشيحهم، على أن يقوم الطالب المرشح بسرعة التوجه للجامعة المرشح لها لاستيفاء الأوراق المطلوبة، وسداد المصروفات وفقًا للوائح المنظمة لكل جامعة، وذلك في موعد غايته نهاية عمل يوم الخميس المقبل 16 سبتمبر الجاري.

وفي حالة تخلف الطالب عن إتمام تلك الإجراءات يعتبر ترشيحه لاغيًا ولا يحق له التقدم لأي جامعة خاصة في أي مراحل تنسيقية تالية.

وأضاف البيان أنه سيتم الإعلان عن مواعيد التقدم للمرحلة الثانية لنظام القبول الإلكتروني للجامعات الخاصة عبر الموقع cpnu-admission.edu.eg فور إعلان نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة، وسيسمح في هذه المرحلة التقدم لكل من: طلاب الثانوية العامة لهذا العام (الدور الثاني)، والطلاب الذين استنفذوا رغباتهم في القبول بالمرحلة الأولى، وطلاب الدبلومات الفنية، وطلاب مدارس النيل الأهلية، وطلاب مدارس المتفوقين (STEM).