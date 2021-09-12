أحمد مجاهد يهنئ صلاح بعد دخوله نادي المائة في الدوري الإنجليزي

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هنأ أحمد مجاهد، رئيس اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، محمد صلاح، النجم المصري المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، بعدما وصل لهدف الـ 100 في الدوري الإنجليزي.

صلاح أحرز هدفا أمام ليدز يونايتد الإنجليزي عند الدقيقة 20 باللقاء الذي أقيم على ملعب الأخير ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وكتب أحمد مجاهد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "مليون مبروك لنجم مصر والعرب محمد صلاح انضمامه لنادي المائة كواحد من أعظم الهدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي، شرفت بلدك".

وبات صلاح خامس أسرع لاعب يصل للهدف رقم 100 في البريميرليج، حيث سجل الهدف الـ100 بعد 162 مباراة، ولم يسبقه سوى آلان شيرار وتييري هنري وسيرجيو أجويرو وهاري كين.

ويسعى صلاح لكتابة تاريخ جديد هذا الموسم، ونيل الحذاء الذهبي الثالث له، حيث سبق وأن حققه في مناسبتين الأولى كانت في أول مواسمه مع الريدز بموسم 2017 - 2018، ثم بموسم 2018 - 2019.