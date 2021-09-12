يفتتح الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، "المخطوطات بالحرف العربي في أفريقيا"، حيث تبدأ فعاليات المؤتمر ، غدا الأحد افتراضيا، بالتعاون مع هيئةَ المخطوطات الإسلامية، ومركز المخطوطات بقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة وجمعية المكنز الإسلامي، ذلك خلال الفترة من ١٢ إلى ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ برئاسة الدكتور مدحت عيسي مدير مركز المخطوطات.

يتألَّفُ المؤتمرُ من خمس جلسات تضُمُّ أكثر من ٢٤ بحثا حديثا، لم يتم نشرها من قبل مقدمة من عدد من باحثين إعلام ومتخصصين من أكثر من ١٣ دولة على مستوى العالم، بالإضافة إلى ورش عمل متخصصة بالمجال في يومي ١٥ و١٦ سبتمبر.

وتدور محاور المؤتمر حول التقاليد التاريخية للمخطوطات المكتوبة بالحرف العربي في إفريقيا، مكتبات المخطوطات ومراكز تراث المخطوطات في إفريقيا، اللغات الإفريقية المكتوبة بالحرف العربي، الفهرسة والتحرير والبحث والنشر ، الحفظ والصيانة والرقمنة.